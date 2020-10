Les désormais ex otages sont tous bien arrivés chez eux

Au Mali, les désormais ex otages sont tous bien arrivé chez eux. Il s'agit de Soumaïla Cissé , Sophie PETRONIN et des deux italiens, Nicolas Chiacchio et Pierre Luigi Maccali. A Bamako la libération de Soumaïla Cissé a été bien accueillie par les maliens, cet élan d'union et de solidarité doit être maintenu pour la construction du pays, car le retour de Soumaïla Cissé coïncide avec le début de la transition.