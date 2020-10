Emplois: les Camerounais misent sur la relance de la filière cacao

Le Cameroun met le cap sur la création de plus d’emplois et de richesses dans la filière cacao. Ces objectifs sont contenus dans le nouveau plan de développement de cette matière première adoptée à Yaoundé. Selon ce plan, à l’horizon 2030 le Cameroun doit pouvoir équilibrer la balance commerciale extérieure et accroître la transformation locale du cacao.