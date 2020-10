Présidentielle ivoirienne: premier grand meeting de l'opposition unie à Abidjan

Longtemps divisée, l'opposition ivoirienne a tenu samedi un premier grand meeting, attirant quelque 30.000 personnes au stade d'Abidjan pour présenter un front uni contre la candidature controversée du président Alassane Ouattara à un troisième mandat à la présidentielle du 31 octobre. "Toute l’opposition ivoirienne dit NON, NON, NON!", pouvait-on lire sur le podium du stade. Cette manifestation a rassemblé pour la première fois de nombreux leaders, de l'ancien...