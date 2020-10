Libération de Soumaila Cissé: l'analyse du professeur Kalilou Sidibé

La libération de Soumaila Cissé et des trois autres otages a été obtenue contre la mise en liberté de plus d’une centaine de djihadistes présumés ou condamnés. Joint dans la capitale malienne par Yacouba Ouedraogo, via Skype, le Docteur Kalilou Sidibé, enseignant à l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, nous donne sa lecture de la situation.