Bain de foule pour Soumaïla Cissé à Bamako

Il s’agit d’un développement qualifié de succès majeur pour les nouvelles autorités au Mali. Et on vous en parlait brièvement hier soir. L’homme politique malien Soumaïla Cissé et Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde, ont été libérés cette semaine. Les otages sont arrivés hier à Bamako à bord d'un avion de transport de l'armée malienne, ce qui marque la fin de leur longue captivité aux mains de groupes djihadistes. Sophie Pétronin est rentrée en France...