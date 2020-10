"Les États-Unis essaient de protéger les innocents" dans l'Est de la RDC, selon l'ambassadeur Hammer

L'ambassadeur américain en République démocratique du Congo vient d’achever une tournée dans les deux provinces orientales du Nord et du Sud Kivu, où des groupes armés massacrent des civils, comme les ADF, les Forces démocratiques alliées, à Beni. Mike Hammer a conclu son périple à Goma avant-hier par une rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi, le chef de l’Etat qui a demandé aux États-Unis et à la communauté internationale de l'aider à ramener la paix et la...