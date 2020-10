Les avocats nigérians luttent contre la brutalité policière

Au Nigeria, des organisations internationales ont longtemps accusé la police d'extorsion, d'agressions physiques et d'autres abus, des accusations que les forces de l’ordre nient.Mais Citizen's Gavel et une autre ONG ont formé une équipe d'avocats composée exclusivement de femmes pour défendre des personnes qui, selon elles, ont été incarcérées illégalement et ne peuvent pas se permettre de poursuites judiciaires.