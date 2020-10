La ville pétrolière de Port Gentil économiquement asphyxiée

Au Gabon, un récent rapport du Programme des Nations unies pour le Développement alerte sur les conséquences de la double crise sanitaire et économique dans le pays. Plus de 100 000 emplois sont touchés à l’échelle nationale. Port Gentil, la capitale économique qui produit plus de 80% des recettes du budget du Gabon, en souffre davantage, avec la paralysie des sociétés de sous- trai-tance pétrolières.