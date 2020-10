Inde : l’arrestation d’un reporter pour sédition, symptomatique des entraves grandissantes imposées au travail des journalistes en Uttar Pradesh

ActualitésCorrespondant basé à New Delhi, Siddique Kappan a été arrêté et placé en détention provisoire pour 14 jours, alors qu’il tentait de couvrir ce qui est devenu en Inde “l’affaire du viol d’Hathras”. Reporters sans frontières (RSF) exige sa libération immédiate et la fin des entraves intolérables qui empêchent les reporters de couvrir ce sujet d’intérêt public. Accusé de sédition, il risque la prison à vie.