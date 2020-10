VOA60 Afrique du 7 octobre 2020

OK ! VOA60 10-07-2020 Au Mali, trois militaires ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi lors de l’attaque par des "individus non identifiés" d’une position de l'armée à Birga-Peul, dans le centre du pays. En Côte d’Ivoire, la Plateforme nationale, un syndicat, a demandé le report de la présidentielle du 31 octobre. Elle réclame l'organisation d'assises nationales pour déterminer de façon consensuelle les conditions d'une élection démocratique et...