FMI : Adopter des politiques de réduction des inégalités

Click to expand Image People in downtown Quito, Ecuador protest against budget cuts for education and labor law adjustments, May 25, 2020. © 2020 Rafael Rodriguez/NurPhoto via AP (Washington) – Le Fonds monétaire international (FMI) devrait repenser les conditions dont il assortit ses prêts dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ont déclaré conjointement 504 organisations, dont Human Rights Watch, dans un communiqué publié aujourd’hui. Les conditions du FMI auront une influence prépondérante pour façonner le paysage économique et social après la pandémie. Pourtant le FMI a déjà…