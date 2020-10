Persécution anti-LGBT au Salvador, au Guatemala et au Honduras

(Washington) – Les gouvernements d'El Salvador, du Guatemala et du Honduras échouent à lutter efficacement contre la violence et la discrimination profondes à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), poussant nombre d'entre elles à demander l'asile aux États-Unis, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd'hui. Pourtant, les politiques de l'administration Trump ont rendu pratiquement impossible l'accès à l'asile pour ces personnes.