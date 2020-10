Grèce. Les autorités doivent rendre justice aux victimes d’Aube dorée et prévenir les violences à caractère raciste

Les victimes de crimes motivés par la haine et d’attaques discriminatoires en Grèce doivent avoir un accès réel et efficace à la justice et à des réparations, a déclaré Amnesty International à l’approche du jugement qui doit être rendu ce mercredi 7 octobre 2020 dans l’affaire concernant des leaders et des membres d’Aube dorée.