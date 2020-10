Attentes élevées pour l'unique débat entre Mike Pence et Kamala Harris

Le vice-président républicain Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris doivent se rencontrer mercredi dans un débat qui, pour de nombreuses raisons, pourraient être plus intéressant - et moins troublant - que le débat présidentiel ou vice-présidentiel typique. Les détails avec Steve Redisch. Le récit est signé Arzouma Kompaoré