El Salvador : RSF juge la dérive autoritaire du président Bukele contre la presse indépendante “extrêmement préoccupante”

ActualitésLes récentes attaques du président salvadorien menacent la presse critique et indépendante du pays. RSF déplore un environnement de travail de plus en plus hostile pour les journalistes et appelle les autorités à cesser de stigmatiser le travail de la presse.Le président du Salvador, Nayib Bukele, a accusé, lors d’une conférence de presse