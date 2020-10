Tchad : plusieurs titres historiques menacés de fermeture par les autorités

ActualitésReporters sans frontières (RSF) appelle l’organe de régulation des médias tchadiens à revenir sur les sanctions visant plusieurs responsables de publications menacés de quitter leurs fonctions ou de voir leurs médias fermés parce qu’ils n’ont pas les diplômes requis. L’application de cette décision ferait disparaître de nombreux journaux et porterait très gravement atteinte à la liberté d’informer dans le pays à moins d’un an de l’élection présidentielle. Trente et un an après la parution de son premier numéro, N’Djamena Hebdo, né sous la dictature d’Hissène Habré, vit peut-être ses dernières…