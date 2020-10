Tous les regards sont tournés vers la région de Kidal

Au Mali, tous les regards sont tournés vers la région de Kidal, plus précisément le cercle de Tessalit, où doit avoir lieu des échanges d'otages et de prisonniers des groupes terroristes. Parmi les otages qui doivent être libérés, on parle de Soumaïla Cissé, le président de l'URD et de la Française Sophie Petronin. De Bamako, Kassim Traoré nous en dit plus.