D'autres jihadistes libérés au Mali en attendant la libération de deux otages

Une trentaine de jihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au Mali lundi et mardi, après plus d'une centaine pendant le weekend, renforçant les conjectures sur une libération possible de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin supposés être aux mains de groupes islamistes armés.