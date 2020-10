De nombreuses personnes ayant des problèmes de santé mentale vivent enchaînées

(Londres) – Dans le monde, des centaines de milliers de personnes ayant des problèmes de santé mentale sont entravées par des chaînes, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Dans une soixantaine de pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe, du Moyen-Orient et des Amériques, des hommes, des femmes et des enfants – parfois de dix ans seulement – sont attachés ou enfermés dans des espaces confinés pendant des semaines, des mois voire des années. 6 octobre 2020 Living in Chains Shackling of People with Psychosocial Disabilities Worldwide Download the full report…