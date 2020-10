Les autorités maliennes libèrent 100 jihadistes dans l'espoir de retrouver Soumaïla Cissé

Plus d’une centaine de jihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au Mali au cours du week-end dans le cadre de négociations pour la libération de deux otages: le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et Sophie Pétronin, la dernière otage française détenue à travers le monde. Des libérations d'une telle ampleur sont très rares au Mali. "Dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin, plus d’une centaine de prisonniers...