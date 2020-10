Désinfection des masques faciaux et création d'options réutilisables

Alors que la pandémie continue d’accentuer le stress sur le personnel d’intervention d’urgence et les travailleurs de la santé, une autre préoccupation constante est la pénurie d'équipements de protection individuelle tels que les écrans faciaux et les masques. Des chercheurs d'universités aux États-Unis ont travaillé sur des moyens de désinfecter les masques et de créer des boucliers réutilisables