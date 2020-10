Mission de haut niveau ONU-UA à Conakry à l'approche de la présidentielle

En Guinée en pleine campagne électorale, Amnesty International vient de publier un rapport qui accable le président sortant Alpha Condé et son gouvernement. Au moins 50 manifestants tués en un an note l'ONG dans un document publié mercredi au lendemain des manifestations contre un 3èm mandat d'Alpha Condé. A moins de 3 semaines du 1er tour une mission de la CEDEAO et de l'Union africaine entame ce jeudi à Conakry une mission de haut niveau sur le processus electoral.