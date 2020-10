À Goma, Espérance Nyabintu et son fils Ebenezer ont survécu à Ebola

À Goma, dans l'Est de la RDC, Espérance Nyabintu et son fils Ebenezer ont survécu à Ebola. Aujourd'hui, elle vit seule avec son enfant et quelques orphelins qu'elle a adoptés. Elle craint maintenant que le Coronavirus ne finisse par tuer plus de personnes qu'Ebola ne l'a fait dans la région.

© La Voix de l'Amérique -