Arabie saoudite. Des migrant·e·s éthiopiens racontent l’«enfer» de la détention

Le nouveau rapport d’Amnesty International publié sous le titre “This is worse than COVID-19”: Ethiopians abandoned and abused in Saudi prisons est le fruit d’une enquête qui dresse un tableau bien sombre du traitement infligé aux migrant·e·s éthiopiens détenus en Arabie saoudite. Depuis mars, les autorités houthies au Yémen ont expulsé des milliers de travailleurs et travailleuses migrants éthiopiens et leurs familles vers l’Arabie saoudite, où ils sont détenus dans des conditions qui mettent leur vie en danger.