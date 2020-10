A l’approche du sommet du G20, RSF lance un compte à rebours « J-50 » et une pétition pour que progresse la liberté de la presse

ActualitésA l’occasion du deuxième anniversaire de l’assassinat du chroniqueur saoudien Jamal Khashoggi et à 50 jours du sommet du G20 à Riyad, Reporters sans frontières (RSF) lance un compte à rebours « J-50 » et une pétition appelant les capitales du G20 à obtenir des avancées concrètes en matière de liberté de la presse en Arabie saoudite - à commencer par la libération des 34 journalistes détenus dans le pays.Les 20 et 21 novembre prochains, l’Arabie saoudite accueillera virtuellement le sommet du G20 à Riyad, alors que le royaume détient l’un des pires bilans au monde en matière de liberté…