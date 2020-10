RD Congo : Des mesures concrètes pour mettre fin à l’impunité ne peuvent plus attendre

Click to expand Image Une croix indique un charnier près du camp de réfugiés de Biaro, à environ 42 kilomètres au sud de Kisangani, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 18 mai 1997. La découverte d’un certain nombre de fosses communes a donné lieu à des enquêtes qui ont conduit au rapport Mapping des Nations Unies, publié le 1er octobre 2010. © 1997 John Moore/AP Photo (Kinshasa) – Les autorités congolaises et les Nations unies n’ont pas assez fait pour amener les auteurs de violations des droits humains à répondre de leurs actes ni pour rendre justice aux victimes, une…