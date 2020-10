Sur les traces de la milice 3R avec les Casques bleus de l'ONU

En République centrafricaine, les 3R (Retour, Réclamation, Réhabilitation) sont l'une des milices rebelles les plus puissantes. Formés en 2015 pour défendre la communauté peule des attaques des milices principalement chrétiennes dans le nord-ouest, les 3R se battent désormais avec les autorités de l'État. Leur chef, Sidiki Abass, a interdit aux fonctionnaires électoraux et à l'armée d'entrer sur «son» territoire à l'approche des élections présidentielle et...