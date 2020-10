Explosion du nombre de cas d’abus physiques, psychologiques et sexuels à domicile

Les restrictions de mouvements, le chômage, la perte de revenus, l'isolement et la surpopulation ont entraîné une augmentation du niveau de stress et d'anxiété. Conséquence, le nombre de cas d’abus physiques, psychologiques et sexuels à domicile est en croissance exponentielle selon une agence des Nations Unies et des groupes d'aide et de défense des droits humains.