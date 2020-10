Les trois militants de la société civile arrêtés en marge d'une manifestation

Au Niger, les trois militants de la société civile arrêtés en marge d'une manifestation pour exiger la lumière sur les malversations financières au ministère de la défense nationale, ont été libérés. Ils ont passé plus de six mois en détention pour délit d'organisation d'une manifestation interdite, complicité d'homicide involontaire, incendie involontaire et destruction de biens publics.