Égypte : Les forces de sécurité infligent abus et tortures aux personnes LGBT

(Beyrouth) – Les agents de la police et de l’Agence de sécurité nationale égyptiennes arrêtent arbitrairement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), les détiennent dans des conditions inhumaines, leur font systématiquement subir des mauvais traitements, y compris la torture, et incitent souvent leurs codétenus à les violenter, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les forces de sécurité arrêtent régulièrement les gens dans la rue en se basant simplement sur leur expression de genre, les piègent via certains sites de réseaux sociaux ou des applications de rencontres,…

