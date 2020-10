Zimbabwe: une infection bactérienne présumée tue des éléphants

Douze autres éléphants sont morts au Zimbabwe, portant à 34 le nombre total de décès dus à une épidémie d'infection bactérienne présumée. Les animaux sont morts entre le 24 août et le 23 septembre de cette année dans et autour des forêts riches en faune, entre le célèbre parc national du nord-ouest de Hwange et la ville de Victoria Falls.