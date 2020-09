États-Unis : La police de New York a planifié l’assaut contre des manifestants dans le Bronx

Click to expand Image Des policiers new-yorkais procèdent a l’arrestation d’une femme qui participait à une manifestation à Mott Haven, dans le Bronx, le 4 juin 2020. Plus de 250 personnes ont été arrêtées ce jour-là. © 2020 C.S. Muncy La police de la ville de New York avait planifié l’assaut mené contre des manifestants pacifiques et les arrestations massives effectuées à cette occasion dans le quartier de Mott Haven, dans le sud du Bronx, le 4 juin 2020, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Cette répression, organisée par l’officier en uniforme le plus gradé…

© Human Rights Watch -