UE : RSF et dix-huit autres ONG apportent leur soutien à la commissaire Věra Jourová, attaquée par le Premier ministre hongrois

ActualitésReporters sans frontières (RSF) et dix-huit autres ONG affirment leur soutien à la vice-présidente de la Commission européenne Věra Jourová suite aux attaques du Premier ministre hongrois Viktor Orban émises à son encontre, et appellent les institutions de l'UE à adopter des mesures fortes pour remédier à la détérioration de l'Etat de droit et du pluralisme des médias en Hongrie.30 September 2020 Dear President von der Leyen, Dear President Michel, Dear President Sassoli,