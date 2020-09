Chypre : Expulsion sommaire de demandeurs d’asile en provenance du Liban

Click to expand Image Un bateau de patrouille de la Garde côtière chypriote transporte des migrants qui se trouvaient sur une embarcation en provenance du Liban, mais dont l’entrée sur le territoire chypriote a été refusée par les autorités de ce pays, le 14 janvier 2020. © 2020 Yiannis Kourtoglou/Reuters (Athènes) – Au cours de la première semaine de septembre 2020, les garde-côtes chypriotes ont sommairement repoussé, abandonné, expulsé ou renvoyé plus de 200 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile en provenance du Liban sans leur donner la possibilité de déposer des demandes d’asile,…