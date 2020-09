Guinée : Les victimes du massacre du stade n’ont toujours pas obtenu justice

Des proches de l'une des personnes tuées par les forces de sécurité guinéennes le 28 septembre 2009 dans le Stade du 28-Septembre à Conakry, la capitale de la Guinée, et dont la dépouille faisait partie des 57 corps remis aux familles à la grande mosquée Fayçal le 2 octobre 2009. Les forces de sécurité avaient ouvert le feu sur des sympathisants de l'opposition qui participaient à un rassemblement pacifique dans le stade. © 2009 Reuters (Conakry) – Les victimes et leurs proches réclament encore que justice soit rendue suite au meurtre de plus de 150 manifestants,…