Nicaragua : RSF et PEN appellent le congrès à rejeter le projet de loi sur “les agents de l’étranger”

ActualitésReporters sans frontières (RSF) et PEN International demandent au Congrès nicaraguayen de rejeter un projet de loi prévoyant d'enregistrer les correspondants de presse comme "agents étrangers", et dénoncent un climat de travail de plus en plus complexe pour la presse indépendante dans le pays.Le projet de loi baptisé “Loi de régulation des agents étrangers”, destiné à “prévenir les délits contre la sécurité de l’Etat” a provoqué