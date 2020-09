Levée du couvre-feu: "on a plus de temps pour travailler"

Au Congo-Brazzaville, les autorités ont décidé de lever complètement le couvre-feu dans les dix départements du pays. A Brazzaville et à Pointe-Noire, considérés comme le foyer de la maladie, le couvre-feu est désormais instauré à partir de 23 heures et non plus à 20 heures. Ces nouvelles mesures entrent en vigueur dès ce lundi soir. Des détails avec notre correspondant