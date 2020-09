Inondations: 4 milliards de FCFA de pertes pour la culture du riz

Au Niger les inondations dues aux fortes précipitations et a la crue des eaux du fleuve, ont occasionnées plus de soixante décès cette année et d'importants dégâts matériels. La filière rizicole semble être la plus touchée avec des pertes de plus de quatre milliards de franc CFA.