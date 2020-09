Fin du dépôt de candidatures pour les législatives du Faso

Au Burkina Faso c’est la fin des dépôts de candidatures pour les élections législatives du 22 novembre prochain. Mardi c'était la course contre la montre car les candidats et partis politiques attendent toujours la dernière minute pour effectuer les dépôts. Ils évoquent plusieurs raisons. L’inaccessibilité des services et les problèmes sécuritaires du pays.