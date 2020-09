Libye. De nouveaux éléments prouvent que les personnes réfugiées ou migrantes sont prises au piège dans un terrifiant cycle de violences

En Libye, des dizaines de milliers de femmes et d’hommes réfugiés ou migrants sont pris au piège dans un effrayant cycle de cruauté, avec très peu d’espoir, voire aucun espoir, de trouver un moyen sûr et légal d’y échapper, souligne Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public le 24 septembre. Après avoir enduré d’inconcevables souffrances en Libye, des réfugié·e·s et des migrant·e·s prennent la mer au péril de leur vie pour trouver la sécurité en Europe, où ils sont alors interceptés, renvoyés en Libye et exposés aux violences qu’ils voulaient fuir. Cela se produit alors que la veille,…