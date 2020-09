Le journaliste turc Can Dündar victime d’une vengeance sans fin

ActualitésAprès avoir été menacé par le président Erdogan, jugé, emprisonné, et avoir échappé à une attaque armée qui l’a contraint à l’exil, le célèbre journaliste Can Dündar risque désormais de voir tous ses biens saisis par l’Etat turc. RSF demande l’annulation d’une mesure inacceptable et revancharde.La justice turque a imposé le 17 septembre dernier un ultimatum inédit au célèbre journaliste turc Can Dündar.