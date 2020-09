Cameroun : Des militaires condamnés à 10 ans de prison pour le meurtre de civils

Click to expand Image Capture d’écran d’une vidéo montrant des militaires alors qu’ils emmenaient une femme et un enfant vers un lieu où ils seraient ensuite tués à Zelevet, dans la région de l’Extrême-Nord, au Cameroun, en 2015. © 2018 BBC Africa Eye (Nairobi) – Le 21 septembre, un tribunal militaire au Cameroun a condamné quatre soldats à dix ans et un autre à deux ans de prison pour le meurtre brutal de deux femmes et de deux enfants en 2015. Bien que ces condamnations rompent avec l’impunité généralisée pour des abus commis par des militaires, l’impact potentiel quant à un meilleur…