Ouverture d’une liaison aérienne entre Abuja et Kaduna

Au Nigeria le gouvernement a approuvé l’ouverture d’une liaison aérienne entre Abuja et Kaduna, une distance de 180 km en raison de l'insécurité croissante sur ce trajet. Une compagnie aérienne va assurer la ligne entre Kaduna et Abuja pour les hauts fonctionnaires et les personnes fortunées. L’initiative suscite de vives réactions dans le pays.