Les magistrats tchadiens en grève pour exiger plus de sécurité

Au Tchad, colère et indignation des citoyens et des autorités judiciaires suite à l’incident qui s’est produit au sein palais de justice de N’Djamena la semaine dernière. Armes à la main, les proches d’un colonel condamné à 5 ans de prison l’ont extirpé de force de la salle d’audience mais il a été appréhendé quelques heures plus tard.