Minute Éco: Contraction de l'économie marocaine de 6,3% en 2020

L'Union européenne a donné le coup d'envoi de pourparlers avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'économie marocaine se contractera, en 2020, de 6,3% et non de 5,2%. La justice angolaise a arrêté Carlos Manuel de Sao Vicente, un homme d'affaires accusé de corruption.