Maroc : Un journaliste critique poursuivi pour espionnage

Le journaliste et activiste Omar Radi, en attente à l'extérieur d'un tribunal à Casablanca, Maroc, le 12 mars 2020. © 2020 REUTERS/Youssef Boudlal (Washington) – Les autorités marocaines ont emprisonné un activiste et journaliste indépendant, Omar Radi, pour espionnage et d'autres accusations qui semblent pauvrement étayées, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. L'enquête judiciaire dont il fait l'objet, qui doit démarrer le 22 septembre 2020, laisse craindre une instrumentalisation du système judiciaire par les autorités, pour réduire au silence une des rares…