Cameroun : La répression à l’encontre de l’opposition s’accentue

Des centaines de partisans lèvent les bras et agitent le drapeau national en attendant de saluer l'opposant camerounais Maurice Kamto, à Yaoundé le 5 octobre 2019, jour de sa sortie de prison. © 2019 Stringer/AFP via Getty Images (Nairobi) – Les autorités du Cameroun ont interdit les manifestations, après que le parti d'opposition Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) eut encouragé les citoyens à descendre dans la rue pour exprimer leurs préoccupations au sujet de la décision du gouvernement de tenir des élections régionales. Le 11 septembre, les gouverneurs…