Mozambique: le conflit affame les déplacés qui sont dépendants de l'aide

Les attaques croissantes de groupes armés jihadistes dans le nord du Mozambique aggravent la menace de la faim pour quelque 300.000 déplacés, de plus en plus dépendants à l'aide humanitaire mais aussi plus difficiles à atteindre, s'inquiète mardi le Programme alimentaire mondial (PAM).