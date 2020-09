Décès de la juge Ginsburg: les enjeux de la succession

Le départ de Ginsburg ouvre bien évidement une bataille pour la succession. Trump a promis de la remplacer le plus tôt possible. Le chef de la majorité au sénat, Mitch McConnell, a promis un vote sur le choix soumis par la Maison Blanche et cela pourrait intervenir même avant les élections du 3 novembre. Les démocrates s’y opposent. Voyons cela dans ce compte rendu de Michelle Quinn