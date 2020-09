Les magistrats tchadiens entament une grève pour réclamer des réformes

Colère et indignation des citoyens et des autorités judiciaires suite à l’incident qui s’est produit au sein palais de justice de N’Djamena la semaine dernière. Une scène digne un film américain sur le Far West. Avec des amres a la main, les parents d’un colonel condamné à 5 ans de prison pour avoir assassiné un jeune mécanicien, l’ont extirpé de force de la salle d’audience. Il a été appréhendé avec ses complices quelques heures plus tard.